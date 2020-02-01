Патриарх Московский и всея Руси Кирилл призвал верующих молиться за то, чтобы в российской Конституции появилось упоминание о боге. Предложение предстоятеля Русской православной церкви (РПЦ) в своем telegram-канале процитировал председатель Синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Московского патриархата Владимир Легойда, передает ТАСС.

Согласно сообщению Легойды, с соответствующей инициативой священнослужитель выступил во время трапезы после литургии в храме Христа Спасителя в Москве, посвященной 11-й годовщине его интронизации.

«Давайте молиться, трудиться, чтобы и в нашем Основном законе упоминался бог. Если в гимне может быть «хранимая богом родная земля», почему об этом не может быть сказано в нашей Конституции? Пока еще этого нет, но я думаю, что общими усилиями и молитвами мы будем содействовать тому, чтобы такая возвышенная идея, каковой является вера в Бога, которая формирует нравственность и личную, и общественную, и политическую, чтобы она присутствовала в том числе и в нашей Конституции», — цитирует патриарха Легойда.

С его слов, глава РПЦ также отметил, что «сегодня можно было бы начать дискуссию об этом», поскольку данный вопрос соответствовал бы убеждениям большинства россиян.

«Большинство российских граждан в бога верят. Я не говорю только о православных — я говорю также о мусульманах и о многих, о многих других», — привел Легойда слова патриарха Кирилла.

В этом году отмечается 11-летие интронизации патриарха Кирилла. С очередной годовщиной его поздравили президент России Владимир Путин, глава правительства Михаил Мишустин, замруководителя Совета безопасности России и бывший премьер Дмитрий Медведев, а также спикер Госдумы Вячеслав Володин.

До патриаршей интронизации в 2009 году Кирилл был митрополитом Смоленским и Калининградским. Кроме того, он являлся председателем Синодального отдела внешних церковных связей. Он возглавил РПЦ после смерти патриарха Алексия II, ушедшего из жизни 5 декабря 2008 года.