Патриарх Московский и всея Руси Кирилл во вторник, 31 декабря провел молебен в столичном храме Христа Спасителя и поздравил верующих с Новым годом, передает «РИА Новости».

«Пусть предстоящий год по милости Божией станет годом его благости. И пусть благословение Его простирается над нашими Отечеством, народом, Церковью и над каждым из нас», — сказал патриарх.

Он отметил, что обстоятельства жизни бывают разными и «нередко своих собственных сил, разума, памяти, чувств, воли не хватает для того, чтобы справиться с непростыми обстоятельствами».

Патриарх также призвал верующих «помолится о родных и близких — родители о детях, а дети о родителях, о наставниках, о всех, кто нас окружает и с кем мы связаны на этом жизненном пути».

Ранее 31 декабря сообщалось, что жители Дальнего Востока услышали новогоднее поздравление президента России Владимира Путина. Глава государства отметил, что в новогодний праздник людей объединяют теплота человеческих отношений и дружеского общения.

В то же время официальный представитель Кремля Дмитрий Песков рассказал о главных достижениях и неудачах страны в 2019 году по мнению главы государства.