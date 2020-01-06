Патриарх Московский и всея Руси Кирилл обратился с рождественским посланием к православным христианам, передает «Интерфакс».

В своем поздравлении митрополит напомнил, что Бог рядом и он "смиренно ждет, когда мы … впустим Его в свою жизнь, услышим Его слова".

Патриарх Кирилл призвал людей не уподобляться Ироду, делая наивысшей ценностью собственное благополучие и комфорт.

Также в преддверии Рождества митрополит предложил отринуть "бремя страстей", и вместо этого помолиться об укреплении единства православия и "умножении любви".

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