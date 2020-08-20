Патриарх Кирилл попросил российские власти, присвоить Соловецкому архипелагу особый статус, который ограничит его посещение туристами, передает РИА «Новости».
По его словам, необходимо пообщаться с министерством культуры, с руководством президентской администрации и с кабмином по поводу того, «чтобы режим посещения Соловков отличался от режима посещения любого другого места».
«Ведь можно это место захламить моментально. И создать тенденцию, которую сложно будет потом обратить: люди будут прилетать на Соловки и вести себя так, как в любом другом месте», — заявил Кирилл.