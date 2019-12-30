Патриарх Московский и всея Руси Кирилл поздравит российских членов экипажа Международной космической станции (МКС) с Рождеством по телемосту. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе Роскосмоса.

«Традиционный телемост с МКС Патриарха Московского и всея Руси Кирилла запланирован на 7 января», — отметили в пресс-службе. Время телемоста в госкорпорации не уточнили.

Общение будет проходить, предположительно, из Храма Христа Спасителя.

Сейчас на борту МКС находятся шесть членов экипажа: два российских космонавта Александр Скворцов и Олег Скрипочка (Роскосмос), американские астронавты Кристина Кук, Джессика Меир и Эндрю Морган (NASA), а также итальянский астронавт Лука Пармитано (Европейское космическое агентство).

Возвращение на Землю "Союза МС-13" вместе со Скворцовым, Пармитано и Кристиной Кук запланировано на начало февраля 2020 года.

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