Официальная страница патриарха Московского и всея Руси Кирилла появилась в «Одноклассниках», открытие аккаунта приурочено ко дню рождения предстоятеля Русской православной церкви, которому 20 ноября исполняется 74 года, сообщили РИА Новости в синодальном отделе по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ.

«Мы убеждены, что создание этой страницы станет важным элементом присутствия предстоятеля Русской церкви в медийном пространстве», — сказал председатель отдела, врио пресс-секретаря патриарха Кирилла Владимир Легойда.

По его словам, аккаунт будет вести патриаршая пресс-служба. На странице планируется размещать цитаты из проповедей патриарха, видеофрагменты его выступлений и фотоотчеты мероприятий с его участием.

«Это не первая страница святейшего в соцсетях и не первый проект, который Русская православная церковь реализует совместно с ОК. Давно и успешно действуют страницы в Facebook и в «ВКонтакте». А в «Одноклассниках» ранее уже была запущена группа «Поговори со священником», где священнослужители Русской церкви отвечают на вопросы верующих с помощью голосовых и видеозвонков», — отметил в своем Telegram-канале Легойда.

«Одноклассники» — одна из самых популярных в России соцсетей, большая часть пользователей которой, по словам Легойды, — верующие. В ОК зарегистрировано также немало священнослужителей РПЦ, поэтому аудитории соцсети важно слышать «живое слово» предстоятеля Церкви.