В социальной сети «Одноклассники» появилась верифицированная страница патриарха Кирилла, сообщает РИА Новости. Событие приурочено к 74-летию религиозного деятеля.

Представители синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ отметили, что регистрация патриарха в одной из популярных российских соцсетях должна ознаменовать новую веху в медийности Русской церкви. Вести страницу Кирилла в «Одноклассниках» будут сотрудники его пресс-службы. В аккаунте патриарха будут появляться выдержки из проповедей, видео и фото с религиозных мероприятий.

Журналистам напомнили, что что у патриарха уже есть верифицированные страницы в Facebook и «ВКонтакте». Русская церковь также уже сотрудничала с «Одноклассниками». Ранее в соцсети появилась группа «Поговори со священником», в рамках которой паства может связаться с проповедниками по видеосвязи.

Ранее, как сообщал «Рамблер», патриарх Кирилл выступил против инициативы депутатов Государственной Думы РФ, согласно которой у российских семей, в которых существует угроза жизни и здоровью ребенка, предложено изымать детей в течение 24 часов. Парламентарии отметили, что существующий порядок изъятия из проблемных семей, который предполагает составление актов исполнительной властью субъекта или муниципалитетом, не совершенен. По новым правилам изымать детей можно будет по решению суда в течение суток. Патриарх Кирилл выступил против возможного нововведения, заявив, что в процессе исполнения требований обновленного законодательства могут быть перегибы.