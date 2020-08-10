В Красногорске 16 августа Патриарх Московский и всея Руси Кирилл совершит освящение Никольского храма, который находится в микрорайоне Павшинская пойма. Об этом сообщили в пресс-службе администрации городского округа Красногорск.

Богослужение начнется в 8.30 по московскому времени. Его будут показывать на больших уличных экранах, расположенных рядом с храмом.

Напомним, в июне на территории Никольского храма был открыт памятник Георгию Победоносцу.

Благоустройство территории храма было завершено в 2019 году: здесь обустроили зоны отдыха и подъезды, а также смонтировали освещение.