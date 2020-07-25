Патриарх Кирилл благословил продажу элитного «Мерседеса», принадлежащего настоятельнице Покровского женского монастыря. Об этом сообщил председатель Синодального отдела РПЦ по взаимоотношениям с обществом и СМИ Владимир Легойда.

«Патриарх Кирилл благословил настоятельнице Покровского ставропигиального женского монастыря игумении Феофании (Мискиной) реализовать находящийся в ее владении автомобиль Mercedes Benz S-класса».

По словам Легойды, патриарх призывал духовенство отказываться от роскошных автомобилей в 2012 и 2017 году. Предстоятель Церкви указывал, что пожертвования необходимо использовать на социальные и благотворительные цели, а не на личную роскошь.

Кроме того, его благое слово касалось и машин, необходимых священникам и монахам для работы — патриарх заявил, что транспортные средства нужно оформлять на обители.

Почему игуменья Феофания ослушалась патриарха, и понесет ли за это какое-либо церковное наказание, Легойда не уточнил.

Отметим, что Покровский женский монастырь является ставропигиальным, то есть подчинён непосредственно патриарху Кириллу.

Ранее «Рамблер» сообщал, что СМИ выяснили, что в 2016 году игуменья купила автомобиль «Мерседес» (Mercedes) представительского класса за 9,5 миллиона рублей.

На эту информацию отреагировал известный церковный оппозиционер, дьякон Кураев.

«Катайся, матушка, катайся. В ад надо ехать с комфортом», — заявил Кураев, назвав Феофанию «бенц-игуменьей».

Он пояснил, что ранее у Феофании служил священник, у которого тяжело болел ребенок. Тот попросил у игуменьи деньги на операцию для ребенка, но она отказала. Ребенок умер.