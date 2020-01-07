Патриарх Московский и всея Руси Кирилл заявил, что закон о домашнем насилии был навеян российским политикам извне, а частности, от иностранцев. Об этом он сказал в рождественском интервью телеканалу «Россия 1».

По его словам, само понятие "семейно-бытовое насилие" было заимствовано из-за рубежа. В сознании российских законодателей оно появилось из-за принятия подобных проектов в иностранных государствах. По его мнению, это влияние создает в головах россиян некую зависимость от этих иностранных инноваций.

«Желание привести наши российские законы в соответствие с тем, что существует в других странах», — добавил мысль патриарх Кирилл.

Он считает, что в семейную жизнь людей нельзя вторгаться, иначе это обернется негативными последствиями.

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