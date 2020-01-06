Патриарх Московский и всея Руси Кирилл начал ночное рождественское богослужение в кафедральном соборном храме Христа Спасителя, сообщает 6 января ТАСС.

На патриаршей службе в честь праздника Рождества Христова в главном храме страны присутствуют несколько тысяч верующих. Среди них — архиереи, духовенство Московской епархии, представители государственной власти.

Богослужение в храме Христа Спасителя в прямом эфире транслируют Первый канал, «Россия-1» и «Спас» (с сурдопереводом), онлайн-трансляция ведется также на официальном сайте Русской православной церкви patriarchia.ru.

Праздник Рождества Христова в ночь на 7 января (по новому стилю) вместе с Русской православной церковью встречают Иерусалимская, Сербская, Польская, Грузинская поместные церкви, афонские монастыри, многие католики восточного обряда и некоторые протестанты, придерживающиеся юлианского календаря.

Поздравление Патриарха Московского и всея Руси Кирилла с Рождеством было опубликовано накануне, 5 января, на сайте Русской православной церкви.