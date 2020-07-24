Патриарх московский и всея Руси Кирилл утвердил лишение схиигумена Сергия сана. Об этом сообщается на официальном сайте Русской православной церкви (РПЦ).

Сергий, как сообщал «Рамблер», был духовником Среднеуральского женского монастыря в честь иконы божией матери «Спорительница хлебов». В апреле он назвал пандемию коронавирусной инфекции COVID-19 псевдопандемией и призвал людей нарушать режим самоизоляции и посещать храмы.

В начале июля епархиальный суд екатеринбургской епархии РПЦ лишил его сана за нарушение священнической присяги, монашеских обетов и ряда апостольских правил и правил вселенских соборов. Сегодня патриарх Кирилл утвердил решение суда.

17 июля Сергий провел крестный ход в монастыре в честь иконы «Спорительница хлебов». После его окончания он выступил перед собравшимися, в частности, призвал президента России Владимира Путина и патриарха Кирилла встать с ним рядом и сказать, что отдадут жизнь за тех, кто этого попросит.

21 июля схиигумен выступил с видеообращением, в ходе которого призвал людей сбросить оковы самоизоляции из-за пандемии коронавирусной инфекции и демонтировать все установки связи 5G.