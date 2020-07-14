Решение турецкого руководства о превращении собора Святой Софии (Айя-Софии) в Стамбуле в мечеть — это попытка избавиться от оставшегося на Ближнем Востоке христианского присутствия. Антиохийская православная церковь осуждает данное решение, заявил патриарх Антиохийский и всего Востока Иоанн Х в своем письме Константинопольскому патриарху Варфоломею.

«Мы услышали о печальном решении правительства Турции о превращении собора Святой Софии в мечеть. Мы сожалеем об этом решении и выражаем свой протест, как и всему, что способствует стиранию истории наших стран. Последнее решение нацелено на принижение роли христианского присутствия на Востоке, если не назвать это попыткой избавиться от того, что осталось от активной роли христианства в мирном сосуществовании с остальными религиями», — написано в опубликованном на странице Антиохийской церкви письме в Facebook.

Иоанн Х отметил в своем послании, что данное решение разрушает все усилия стран Востока, направленные на создание гражданских государств, уважающих религиозное разнообразие. «К сожалению, это ведет к обратному и к развитию экстремизма», — добавил он.

Патриарх Антиохии выразил свою солидарность и поддержку патриарху Варфоломею и призвал объединиться в общей молитве за церковь Святой Софии и многострадальный Восток.

«Мы с вами во всех усилиях, направленных на сохранение вашего присутствия на вашей земле, земле ваших предков в константинопольской церкви нового Рима, которая связывает всех нас братьев единой верой», — добавил Иоанн Х.

Высший административный суд Турции 10 июля аннулировал решение от 1934 года о превращении собора Святой Софии в музей. Сразу после этого президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что подписал указ о превращении собора в мечеть и начале там мусульманских богослужений. Они начнутся 24 июля.

Айя-София была основана христианским императором Юстинианом и была открыта 27 декабря 537 года. Собор около тысячи лет был самым большим храмом в христианском мире. После захвата Константинополя османами и падения Византийской империи в 1453 году собор был переделан в мечеть, но с 1934 года здание по декрету основателя современного турецкого государства Кемаля Ататюрка стало музеем. В 1985 года оно было включено в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.

Эрдоган в ходе телефонного разговора 13 июля дал президенту России Владимиру Путину пояснения по решению о статусе Святой Софии, отметив, что будут гарантированы доступ для всех желающих к этому памятнику культуры и сохранность христианских святынь.