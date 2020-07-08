Исчезновение запахов и иногда вкуса еды (аносмия) стало одним из самых распространенных симптомов COVID. И, как теперь считают ученые, одним из самых грозных. «Сегодня мы рассматриваем нарушение обоняния при коронавирусной инфекции как один из очень серьезных показателей нарушения здоровья», — рассказал в интервью обозревателю «» известный специалист по токсикологии и фармакологии, патологоанатом Александр Эдигер.

— Нарушение обоняния является одним из характерных признаков COVID-инфекции. Причем, чаще всего речь идет о полном его отсутствии. Но иногда бывают извращенные ощущения — запахи человек воспринимает, как обонятельные галлюцинации, — рассказывает доктор Эдигер.

— Можно привести пример?

— Например, один пациент попытался надкусить соленый огурец и почувствовал сильный запах арбуза. Он перепугался — и был совершенно прав, что перепугался. В итоге это привело к стационарному лечению.

— Александр Владимирович, в последнее время появилась уже несколько научных работ, в которых выдвигаются разные версии причины аносмии при ковид…

— На самом деле, существуют две версии COVID-поражения обонятельного трата. Первая — первичное поражение вирусом центральной нервной системы (включая в первую очередь глубокое поражение головного мозга), то есть, прямой токсический эффект вируса на клетки нервной системы — нейроны и глиальные клетки. Вторая — поражение микроциркулярного русла в ЦНС и соответственно локальное поражение обонятельных нервов. В любом случае, и то, и другое чрезвычайно серьезно. Я, например, склоняюсь к комбинированному варианту — скорее всего, мы имеет дело и с тем, и с другим одновременно.

— Как долго длится у пациентов пропажа обоняния? В Америке описаны случаи, когда запахи не возвращаются у ряда пациентов по три месяца.

— Таких пациентов у нас еще не было, но поражение обоняния при COVID длится достаточно долго. Я наблюдаю случаи аносмии у некоторых пациентов дольше двух месяцев, и я расцениваю это как крайне неблагоприятный симптом, который говорит о том, что поражение ЦНС сложное и надолго.

— На протяжении двух месяцев у пациентов полное отсутствие запахов или частичное?

— В нескольких случаях — полное отсутствие обоняния, которое не восстанавливается, и в нескольких наблюдается частичное восстановление с медленной динамикой. Пока запахи не вернутся, этими пациентами заниматься и заниматься.

— Были исследования о том, что аносмия при COVID связана с продолговатой железой головного мозга…

— Западные публикации существуют, но я не уверен, что эта тема хорошо исследована на сегодняшний день. Только на уровне симптоматики.

— Что же делать?

— Чтобы это понять, нужно развернутая терапевтическая схема, как, например, схема для пациента, у которого случилась транзиторная ишемическая атака, как предвестник инсульта. К таким больным нужно относиться с максимальной серьезностью, как к пациентам, требующим оптимального неврологического подхода к восстановлению структуры нервной системы.

— Какие обследования необходимо пройти тем, кто столкнулся с аносмией при ковид?

— Не нужно заниматься самолечением, необходимо обращение к неврологу высокого уровня, проведение МРТ головного мозга и целого спектра функциональных тестов с изучением, в том числе, кровообращения головного мозга.

— А если запахи восстанавливаются, все может обойтись?

— Это очень хороший признак. Если запахи возвращаются быстро, можно говорить о хорошем форсированном выходе и иммунной системы, и ЦНС из инфекции.

— У одной коллеги запахи вернулись внезапно на фоне стресса. Ей сказали, что это плохо. Это так?

— Это абсолютно неплохо. Если мы говорим о ЭУстрессе (то есть, позитивном стрессе), то он может оказать положительное влияние на ЦНС. Резкое возвращение запахов говорит о значимых изменениях в кровообращении и о гормональном «фидбеке». Сегодня, увы, очень много мифов вокруг того, что происходит в ЦНС.

— У некоторых запахи уходят постепенно – и также постепенно возвращаются…

— Это — один из вариантов. У COVID очень разное течение, он отличается невероятным разнообразием и пестротой клинических вариантов и клиническими масками.

— О чем говорит ситуация, если человек перенес COVID легко, а запахи долго не возвращаются?

— И такое бывает. Это может говорить о локальном, точечном поражении, в том числе, о каком-то микроочаге в ЦНС. Который, к сожалению, так сложилось, привел к выпадению именно обонятельной чувствительности. А в остальном человек может быть здоров. Но этим надо заниматься непременно. Мы стоим на берегу моря под названием «Последствия COVID». Не хотелось бы заниматься прогнозами, но работы у нас будет много.