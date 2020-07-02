Президент Дональд Трамп чуть ли не умоляет о поддержке своих самых верных сторонников — евангельских христиан-протестантов. Ведь именно они, по сути, привели его в Овальный кабинет четыре года назад. Однако сейчас, на волне массового движения против расизма, общины оказались перед непростым выбором. Какую роль религиозный фактор играет в политической судьбе Трампа — в материале Mpravda.com.

Гольф вместо молитвы

Техас известен не только ранчо и ковбоями, но и многочисленными протестантскими церквями. Пожалуй, это один из самых религиозных штатов страны. Сейчас он в эпицентре предвыборной президентской кампании: техасцев агитируют голосовать за Трампа.

Ключевой пункт для президентской команды — столица штата Даллас. Агитационное собрание тут проходило не на каком-нибудь стадионе, как обычно, а в протестантской церкви. Антураж соответствующий: бодрые религиозные гимны с лейтмотивом «Иисус — наш Спаситель!» перемежались эмоциональными выступлениями пасторов.

«Мы любим тебя, Трамп! Мы любим тебя, Трамп!» — заводил толпу преподобный Роберт Джеффрес.

Глава евангельской общины Далласа — один из наиболее влиятельных религиозных деятелей в США. Он яростно поддерживает Трампа. Настолько, что перед выборами 2016 года назвал «дураками и гордецами» тех баптистов, которые не проголосуют за республиканца.

«Он сделал реальностью религиозные свободы и консервативную судебную систему!» — обратился Джеффрес со сцены к участникам нынешнего митинга. В ответ ему благосклонно кивнул Майк Пенс, вице-президент США.

Сам Трамп предпочел встрече с электоральной паствой игру в гольф. Как пишут американские СМИ, в Техас специально отправили именно Пенса — он-то, в отличие от президента, в глазах простых американцев предстает глубоко верующим человеком.

Плейбой обратился к Богу

Почти 82 процента американцев считают себя верующими. Треть исповедуют протестантизм евангелического толка. Это учение, появившееся в Америке в начале XVIII века, ставит во главу угла жизнь по принципам Евангелия и то, что вера в Иисуса Христа может спасти человека.

Евангельские христиане спасли кампанию Дональда Трампа в 2016 году. Их голоса в Мичигане, Пенсильвании, Флориде, Висконсине, Аризоне и Северной Каролине решили тогда исход дела.

Избранный президент в долгу не остался: он публично поддерживал законодательные инициативы по запрету абортов, учредил в Белом доме специальный «религиозный совет», куда вошли наиболее популярные пасторы, преимущественно из евангелистов.

Они не только молились за главу государства, но и всячески защищали его от нападок в СМИ. Пасторы были на стороне Трампа, даже когда Америка вовсю обсуждала связи президента с порноактрисой Сторми Дэниелс.

«Несомненно, президент верит в Бога. Правда, в молодости в его жизни Бога не было, он был плейбоем. Но все меняется — сильно изменился и Трамп», — говорил корреспонденту Mpravda.com Франклин Грэм, один из самых популярных пасторов в США.

Несмотря на речи о религиозности, сам президент редко посещал службы. А если и демонстрировал набожность, то неспроста.

«Не мир, но меч»

Так было и 2 июня, когда по всей стране вспыхнули протесты против полицейского произвола. Поводом для беспорядков послужило убийство полицейскими афроамериканца Джорджа Флойда. Когда бунт дошел до Вашингтона, Трамп под щелканье фотокамер направился с женой в часовню Святого Иоанна у Белого дома.

«Если город или штат отказываются предпринимать действия, нужные для защиты людей и собственности, я разверну там Вооруженные силы и сам быстро решу за губернаторов проблему», — пригрозил глава государства, стоя у часовни с Библией в руках.

В любое другое время этим словам рукоплескали бы миллионы верующих. Но не в разгар движения Black Lives Matter (BLM). Вместо оваций хозяина Овального кабинета осудили, причем свои же.

«Вроде бы сейчас настал тот самый момент, чтобы сказать: «Я разделяю вашу боль». Но президент пошел другим путем», — заявил в начале июня пастор Пэт Робертсон.

Публичный выпад самого известного американского телепроповедника стал тревожным звонком для Белого дома: паства больше не верна своему избраннику. А ведь до недавнего времени Робертсон активно поддерживал президентский курс. Основанный им христианский телеканал CBN — один из наиболее рейтинговых в стране, еще два года назад его окрестили «рупором трамповской пропаганды».

Недовольство главой государства среди верующих приняло поистине библейские масштабы. Президента осудили епископы Римско-католической церкви в США — крупнейшей религиозной организации, члены которой в целом разделяют консервативную риторику Трампа. В демонстрациях движения BLM участвовали лидеры Греческой православной архиепископии в США, а ведь наиболее активные и влиятельные ее прихожане рулили избирательной кампанией республиканского кандидата в 2016 году.

Тем не менее единодушного одобрения или осуждения поведения Трампа в связи с BLM ни одна из крупных церквей не высказала. Во многих сообществах даже наметился раскол по этому поводу.

Наиболее громкими оказались споры в Южной баптистской конвенции (ЮБК) — второй по числу прихожан религиозной организации в США и крупнейшей среди протестантских. Ее адепты, хоть и разделяют повестку Трампа, вышли на баррикады в числе первых. И неудивительно: более трети членов конвенции — афроамериканцы.

Именно поэтому в команде хозяина Белого дома стали «молиться» на протестантов Техаса — их община крупнейшая в ЮБК. А тот самый ярый защитник президента Роберт Джеффрес — популярнейший из ее пасторов.

Однако последняя агитационная встреча с вице-президентом в Далласе показала, что даже наиболее влиятельные проповедники рискуют лишиться паствы.

«Прихожане не только традиционно «белых», но и исторически «черных» церквей придерживаются консервативных позиций. И они всегда голосовали за республиканцев. Но недавние события отодвинули на второй план политические предпочтения — антирасистские выступления для верующих оказались важнее», — говорит религиовед Роман Лункин.

Впрочем, по его мнению, демарши верных сторонников Трампа против него же «обусловлены конъюнктурой». Шумиха вокруг BLM вынудила, например, Южную баптистскую конвенцию впервые включить темнокожего пастора в руководящие структуры. Но любая конъюнктура преходяща.

И если, добавляет религиовед, протестное движение в США в ближайшие пару месяцев спадет, к выборам главы государства 3 ноября большинство верующих вновь будут за нынешнего президента. В противном случае Трампа ждет провал.