Почти 24 млн поездок совершили пассажиры МЦД с момента запуска движения по Московским центральным диаметрам. Об этом 17 января заявил начальник дирекции МЦД столичного департамента транспорта Москвы Андрей Акимов во время круглого стола «Московские центральные диаметры: два месяца в пути».

По его словам, два месяца работы МЦД пассажиры совершили 23,8 млн поездок, что на 11% больше, чем за аналогичный период 2019 года по этим железнодорожным направлениям. Акимов отметил, что по маршруту МЦД-1 «Белорусско-Савеловский» было совершено 11,2 млн поездок, а по маршруту МЦД-2 «Курско-Рижский» — 12,6 млн поездок, пишет агентство городских новостей «Москва».

После запуска диаметров пассажиры сэкономили около 205 млн рублей, уточняет РИАМО.

«Одно из ключевых преимуществ, которым обладает проект, — экономия, которую получает пассажир при пользовании новой билетной системы», — заявил Акимов. Он добавил, что наибольшую экономию ощутили жители города Щербинка (около 11 млн рублей), а также жители поселка Нахабино Красногорска (около 30 млн рублей).

В среднем с запуском МЦД пассажиры Москвы экономят до 50% в сравнении с прошлыми тарифами, а пассажиры Подмосковья — до 75%. Ожидается, что годовая экономия пассажиров МЦД может превысить 7 млрд рублей.

Движение по двум первым маршрутам МЦД запустили 21 ноября. Участие в запуске принимал президент России Владимир Путин. МЦД-1 и МЦД-2 — это 132 км пути с 57 остановками, с 19 из которых можно пересесть на метро, МЦК и радиальные направления МЖД. С запуском диаметров сократилась загруженность 20 станций подземки. Проект предполагает открытие пяти линий до 2025 года.

Автомобилисты, пользующиеся Московскими центральными диаметрами, смогут бесплатно оставлять машины на обустроенных парковках со шлагбаумом. Возле станций МЦД «Царицыно», «Тимирязевская», «Дегунино», «Беговая», «Волоколамская», «Лианозово» и «Кунцевская» организованы специальные перехватывающие парковки. При совершении двух поездок на МЦД, первая из которых от ближайшей станции, парковка будет бесплатной.