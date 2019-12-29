Пассажиры московского метрополитена смогут сделать 3D-фото в «ледяных пещерах», которые был подготовлены к Новому году. Об этом 29 декабря сообщается на сайте мэра города.

«Чтобы новогоднее настроение не покидало москвичей в поездках по городу, транспортный комплекс столицы подготовил для пассажиров много приятных сюрпризов. Украшено более 6 тыс. автобусов, составов метро, электробусов, трамваев и автомобилей такси», — говорится в сообщении. Отмечается, что это в 89 раз больше, чем годом ранее.

В метро будут работать аниматоры в костюмах героев сказки «Щелкунчик», а также пассажиры смогут встретиться Деда Мороза со Снегурочкой.

Кроме того, запущены тематические поезда, посвященные новогодним праздникам. Они ходят по Арбатско-Покровской, Сокольнической, Замоскворецкой, Кольцевой, Серпуховско-Тимирязевской, Солнцевской и Большой кольцевой линиям. Станции в них объявляют российские артисты, в частности, Александр Розенбаум, Рената Литвинова, Леонид Агутин, Анжелика Варум, Олег Газманов, Владимир Крестовский, Баста, Вера Брежнева, Антон Беляев, Владимир Пресняков, Надежда Бабкина, Дмитрий Маликов, Юлия Зиверт и Сергей Мазаев.

21 декабря стало известно, что сервис по отправке открыток в преддверии новогодних праздников запустили Московский метрополитен и «Почта России». Он работает на 18 станциях столичной подземки и Московского центрального кольца (МЦК). Отправить открытку родственникам или письмо Деду Морозу можно на стойках «Живое общение». Новогодняя почта работает уже третий год подряд.