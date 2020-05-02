С 12 мая в подмосковный общественный транспорт не пустят пассажиров без масок или респираторов. Об этом 2 мая сообщили в правительстве Московской области.

В администрации отметили, что сотрудники минтранса области совместно с Росгвардией и полицией ежедневно проверяют у пассажиров наличие пропусков и соблюдение социальной дистанции.

С 12 мая правоохранители начнут следить и за наличием масок. При необходимости раздавать маски будут в ходе проверки цифровых пропусков.

«Для нераспространения коронавируса с 12 мая пассажиров без масок не будут пускать в общественный транспорт», — указала первый замминистра транспорта и дорожной инфраструктуры Подмосковья Анна Кротова.

1 мая губернатор Подмосковья Андрей Воробьев подписал постановление о введении в регионе масочного режима. До 12 мая постановление носит рекомендательный характер, затем — обязательный.

Ранее в субботу стало известно, что с 12 мая жителей Московской области, которые не будут соблюдать масочный режим, могут оштрафовать на 4 тыс. рублей.