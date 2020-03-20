В московском аэропорту Домодедово пассажиропоток на международных рейсах за первую половину марта снизился на 13%. Об этом в пятницу, 20 марта, сообщили ТАСС в пресс-службе аэропорта.

«За первую половину марта снижение пассажиропотока в сегменте международных линий составило 13% с 1 по 15 марта относительно аналогичного периода 2019 года», ― рассказали агентству.

Накануне сообщалось, что Домодедово разработал меры по оптимизации затрат и сохранению рабочих мест. Среди них переход к неполной занятости и формирование сменных графиков, основанных на фактическом объеме перевозок.

С 20 марта московский аэропорт Шереметьево закрыл терминалы Е и С для прибывающих и покидающих страну пассажиров, при этом терминал B, осуществляющий внутренние рейсы, продолжит свою работу.

По последним данным оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения инфекции, в России за сутки зарегистрировано 54 новых случая заражения коронавирусом. Таким образом, общее число заразившихся в стране достигло 253.

Вспышка коронавируса SARS-CoV-2 была впервые выявлена в китайском Ухане в конце декабря 2019 года. 11 марта ВОЗ объявила о пандемии коронавируса. Случаи острого респираторного инфицирования были зафиксированы более чем в 130 странах.

По данным Worldometer на 20 марта, в мире заболело более 256 тыс. человек, вылечились почти 90 тыс. пациентов, умерли 10 500 человек.