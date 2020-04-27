Поток пассажиров московских аэропортов в марте 2020 года снизился по сравнению с аналогичным периодом 2019 года на 34,3%. Об этом в понедельник, 27 апреля, сообщила Росавиация.

Речь идет об аэропортах Шереметьево, Внуково и Домодедово. Если в в марте 2020 года пассажиропоток составил 4,853 млн человек, то год назад он составлял 7,385 млна, говорится в сообщении на сайте ведомства.

25 апреля стало известно, что авиакомпания «Аэрофлот» за время кризиса, вызванного пандемией коронавируса, сократила перевозки пассажиров со 110–120 тыс. до 3–5 тыс. пассажиров в сутки. Число полетов за время кризиса сократилось с 800 до 50–80 в сутки.

С 4 апреля Россия полностью остановила международное авиасообщение, а затем и железнодорожное из-за пандемии коронавируса.

По данным на 27 апреля, в России коронавирусом заразились 87 147, погибли 794 человека, выздоровели 7346 пациентов.

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