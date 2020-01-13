Пассажиропоток симферопольского аэропорта после запуска поездов по Крымскому мосту остался на том же уровне, что и год назад. За новогодние каникулы он обслужил более 100 тыс. человек. Об этом 13 января заявили в пресс-службе воздушной гавани.

В период с 28 декабря 2019 года по 8 января 2020 года принято и отправлено более 300 пассажирских рейсов, передает ТАСС. Пик пассажиропотока зафиксирован 5 января — услугами аэропорта воспользовались более 10,2 тыс. человек.

Самыми популярными направлениями перелетов стали Москва и Санкт-Петербург. Всего задействовано 15 направлений.

Ранее в январе президент России Владимир Путин заявил, что грузовые поезда начнут движение по Крымскому мосту 1 июля.

Первый поезд из Санкт-Петербурга прибыл в Севастополь 25 декабря. На следующий день вокзал Симферополя принял первый поезд из Москвы.