Женщина, которая летела на борту самолета Boeing 737-500 авиакомпании Utair, рассказала о том, при каких обстоятельствах воздушное судно совершило жесткую посадку в аэропорту города Усинск (Республика Коми). Об этом сообщил телеканал РЕН ТВ в воскресенье, 9 февраля.

По словам пассажирки, во время посадки в районе аэропорта был очень сильный ветер и, когда самолет сел, у него сразу же подломилось шасси. «Мы на большой скорости неслись именно на брюхе самолета по полосе. В какой-то момент он смог вывернуть в сугроб, остановился. Обшивка турбины отлетела», — рассказала женщина.

Она добавила, что находившиеся внутри люди закричали, что у самолета потек керосин. В ответ на это экипаж самолета объявил об эвакуации из-за риска возгорания. «Мы эвакуировались в три направления, экипаж успокаивал людей, кричали: «Бегите от самолета!» — отметила женщина.

9 февраля Boeing 737-500 компании Utair жестко приземлился в аэропорту Усинска. Воздушное судно при посадке ударилось хвостом о землю. Борт остановился в пределах взлетно-посадочной полосы. В настоящий момент одной из причин инцидента называется неисправность шасси.

По информации регионального отделения МЧС, на самолете летели 94 человека, после приземления они все эвакуировались. В пресс-службе правительства Республики Коми уточнили, за помощью после посадки обратилась одна женщина.