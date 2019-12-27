Пассажирам московской подземки в новогодние праздники предложили сделать объемные 3D-фото с эффектом «заморозки времени», также известным как bullet time. Об этом 27 декабря РИАМО рассказали в пресс-службе столичного метро.

Сделать необычные снимки можно будет на пяти станциях подземки — «Площадь Революции», «Курская», «Киевская», «Маяковская» и «Пушкинская» — с 27 декабря по 10 января. На первых трех станциях фотозоны будут работать с 11:00 до 16:00, на двух остальных — с 09:00 до 14:00.

Как отмечает «Федеральное агентство новостей», ранее на станции метро «Курская» установили интерактивный пол с новогодними сюжетами, а между станциями «Спортивная» и МЦК «Лужники» открыли бесплатный каток. Также во всех вестибюлях станций Кольцевой линии метро расположены часы, ведущие отсчет до наступления Нового года. 24 декабря стало известно, что проезд в московском транспорте в новогоднюю ночь будет бесплатным.