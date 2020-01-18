В Кемерове суд оштрафовал мужчину, который, находясь на борту самолета, выругался в адрес бортпроводника. Об этом в субботу, 18 января, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Кузбасского линейного управления МВД.

«Заводский районный суд назначил гражданину наказание в виде административного штрафа в размере 500 рублей», — отмечается в релизе.

В полиции агентству уточнили, что инцидент произошел на борту судна, которое готовилось к вылету из Кемерово в Москву. В пятницу 42-летний мужчина «грубо отреагировал на просьбу экипажа занять свое место и нецензурно выразился в адрес бортпроводника».

Командир экипажа вызвал полицию, и пассажира сняли с рейса.

В конце декабря полиция составила административные протоколы в отношении двух пенсионерок из Кабардино-Балкарии, устроивших дебош на рейсе Москва–Нальчик. Тогда одна из женщин во время полета заняла не свое место, при этом на замечания бортпроводника не реагировала, а пересесть отказывалась. Вторая пассажирка принялась защищать ее, выражаясь в адрес бортпроводников нецензурной бранью.