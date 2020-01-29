Самолет авиакомпании Air China из Пекина в московском аэропорту Шереметьево встречает экипаж скорой помощи. Причиной, по данным «Известий», стала высокая температура у одного из пассажиров.

По расписанию самолет должен прибыть в 16:36, на момент публикации новости он приземлился, но, по данным онлайн-табло аэропорта, еще не завершил рулежку.

Ранее 29 января Казахстан сообщил о приостановке авиасообщения с Китаем с 3 февраля из-за коронавируса. Также будут приостановлены автобусные и железнодорожные перевозки в этом направлении.

Ранее в этот же день стало известно, что авиасообщение с Китаем приостановили власти Грузии. Ограничение на перелеты будет действовать до 29 марта, если ситуация не изменится.

Первая вспышка вирусной пневмонии, причиной которой оказался новый вид коронавируса, была зафиксирована в китайском городе Ухань в конце декабря 2019 года. Случаи заболевания зарегистрированы почти во всех регионах Китая, включая Пекин и Шанхай.

Вирус, получивший название 2019-nCoV, быстро распространился по всему миру. В частности, случаи заражения были зафиксированы в Австралии, Южной Корее, Непале, Малайзии, Японии, США, Франции, Канаде и ОАЭ.

По информации Роспотребнадзора, на 29 января в Китае зарегистрировано 5999 подтвержденных случаев заболевания, вызванных новой коронавирусной инфекцией. 132 человека скончались.