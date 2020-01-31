Пассажира, прилетевшего из Китая в Новосибирск, госпитализировали в инфекционную больницу с повышенной температурой, его анализы для исследования на коронавирус были направлены в центр «Вектор». Об этом в пятницу, 31 января, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на заместителя главы управления Роспотребнадзора Новосибирской области Ладу Самойлову.

В конце декабря прошлого года в городе Ухань китайской провинции Хубэй началась вспышка пневмонии, которую вызвал новый вид коронавируса 2019-nCoV. Число погибших от пневмонии в Китае возросло до 213 человек, всего заражено 9356 человек.

Специалисты в Китае разработали метод лечения заболевания путем экстракорпоральной оксигенации (ЭКСМО) — насыщения крови кислородом. Власти страны ожидают, что эпидемия пойдет на спад к началу февраля.