Сотрудники аэропорта Стригино в Нижнем Новгороде вернули пассажиру забытую им сумку с 1 млн рублей. Об этом 22 января сообщил ТАСС со ссылкой на пресс-службу воздушной гавани.

Инцидент произошел утром в среду, 22 января. Сумку с деньгами обнаружила агент службы безопасности перевозок: пассажир забыл ее на стойке регистрации, пишет сайт kp.ru.

Сотрудники аэропорта оперативно установили личность владельца и вернули ему пропажу до вылета рейса. Как отмечает REGNUM, кроме наличных, в ней находились личные вещи пассажира.

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