Полиция привлекла к административной ответственности пассажира рейса Екатеринбург—Иркутск за курение на борту самолета. Об этом в понедельник, 6 января, сообщили в пресс-службе Восточно-Сибирского Линейного управления МВД России на транспорте.

«В дежурную часть линейного отдела полиции в аэропорту города Иркутска поступило сообщение о том, что на борт самолета авиарейса сообщением «Екатеринбург—Иркутск» вызывают наряд полиции. Прибывшим на место происшествия полицейским представители экипажа пояснили, что один из пассажиров во время полета курил в туалетной комнате», — говорится в сообщении.

Отмечается, что в отношении 36-летнего жителя Уссурийска был составлен протокол по ч. 1 ст. 6.24 КоАП РФ («Нарушение установленного федеральным законом запрета курения табака на отдельных территориях, в помещениях и на объектах»), максимальная санкция по которой — штраф до 1,5 тыс. рублей.

11 сентября 2018 года депутаты Госдумы приняли в первом чтении законопроект об увеличении в 50 раз максимального административного штрафа за мелкое хулиганство на любом виде общественного транспорта.

В частности, штраф за невыполнение требований командира самолета — например, курение на борту или отказ пристегнуть ремни безопасности — увеличивается с 2–5 тыс. рублей до 20–40 тыс. рублей, либо предусматривается административный арест до 15 суток.