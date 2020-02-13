В эфире программы «60 минут» связались с 67-летним жителем Омска Сергеем Петровым, который среди остальных пассажиров находится на лайнере Diamond Princess. Он рассказал, что русские не жалуются, общаются и «пьют вино».

Россиянин Сергей Петров рассказал, что никакой паники на судне нет. С ним связалась телеведущая Ольга Скабеева в эфире «60 минут», отрывок программы она опубликовала в своем Telegram. Сергея Петрова она охарактеризовала как «самый позитивный пассажир».

«Все россияне ходят бодрые и здоровые, занимаются спортом, питание отличное, постоянная медицинская помощь. Таблетки, которые мне нужны были, мне привезли — японские», — рассказал он.

Петров заявил, что «русские не сдаются и не жалуются, русские на лайнере пьют вино».

Россиянин рассказал, что тест на коронавирус еще не сделали, сначала берут у тех, кому за 80 лет. У него только измеряли температуру — 36,6.

Напомним, лайнер Diamond Princess оказался в карантине, так как среди пассажиров был гражданин Китая (он сошел в Гонконге), у которого был обнаружен коронавирус. На судне находятся 24 россиянина, в том числе дети. Сообщалось о 175 заразившихся, в том числе заражен гражданин Украины.

Всего на утро 13 февраля в Китае зарегистрировано 59 тыс. 833 случая заболевания, умерли 1 тыс. 368 человек.

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