Власти Норвегии приняли решение запретить пассажирам и членам экипажей круизных лайнеров сходить на берег в портах страны после вспышки коронавирусной инфекции на судне компании Hurtigruten, заявил в ходе пресс-конференции министр здравоохранения Норвегии Бент Хеие.

"Ограничение на выход на берег коснется судов, на борту которых более ста пассажиров. Мы должны принять эти меры, чтобы остановить распространение вируса в Норвегии", — заявил Хеие.

Он также добавил, что пассажиры и члены экипажа судна могут быть помещены в карантин, если у кого-то из них возникнут симптомы коронавируса. Новые правила вводятся на 14 дней и не коснутся регулярного паромного сообщения.

В минувшую пятницу 36 членов экипажа и несколько пассажиров круизно-экспедиционного судна «Рауль Амудсен» компании Hurtigruten заразились коронавирусом. Около 400 пассажиров и более 120 членов экипажа, совершавшие рейсы на судне 17 и 24 июля были помещены в карантин. Позже выяснилось, что 33 из заболевших членов экипажа — граждане Филиппин, которые недавно прибыли в Норвегию для работы. Руководство Hurtigruten вопреки действующим в стране правилам не провело обязательное тестирование сотрудников до того, как допустить их на судно. Через несколько дней круизы должны завершить еще два судна компании «Шпицберген» и «Фритьоф Нансен».