Премьер-министр Армении Никол Пашинян в воскресенье в поздравительном послании по случаю Дня конституции республики выразил надежду, что новый основной закон страны будет принят в 2021 году.

Он отметил, что Армении «нужна новая конституция, которая утвердит базирующийся на воле граждан и исходящий из их воли государственный строй».

«Этот процесс уже начался, надеемся, что проект новой конституции будет разработан при максимально широком общественном обсуждении, и свободным волеизъявлением народа новая конституция будет принята на референдуме в 2021 году», — говорится в послании премьера, текст которого размещен на сайте кабмина.

Действующая конституция Армении была принята на референдуме 5 июля 1995 года. В 2005 и 2015 годах в основной закон по итогам общенародного голосования были внесены поправки.

В конце июня 2020 года парламент страны принял изменения в конституцию, предусматривающие смещение с должности главы Конституционного суда Грайра Товмасяна и прекращение полномочий трех судей. Бывший вице-спикер парламента, экс-глава минюста Арпине Ованнисян заявила, что власти не могут увольнять судей конституционного суда, пока не внесены изменения в соответствующую статью закона о КС. Кроме того, четверо судей отмечали, что эта статья не была оспорена в конституционном суде, не сочтена противоречащей конституции и не признана парламентом утратившей силу.