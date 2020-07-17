Премьер-министр Армении Никол Пашинян на двусторонних переговорах с главой российского правительства Михаилом Мишустиным в Минске заявил, что хотел бы обсудить напряженную ситуацию на границе Армении и Азербайджана.

«Так получилось, что наша встреча совпадает с ростом напряжённости на армяно-азербайджанской границе. Я надеюсь, вы проинформированы, что неизвестно, как и почему, но азербайджанские войска решили атаковать границу Армении. Я проинформирую вас об этом событии и о текущей ситуации», — сказал Пашинян в Минске, где прошло заседание Евразийского межправительственного совета.

Он добавил также, что эти события» происходят на фоне подстрекательства третей стороны, и это нужно ещё понять, кто, в чем и зачем заинтересован».

«Я думаю, что это тоже очень важная тема, и мы сегодня обсудим ещё и это», — сказал премьер министр Армении.

Пашинян добавил, что отношения России и Армении сегодня носят стратегический характер и планомерно развиваются. Он также выразил надежду, что потерявший из-за эпидемии коронавируса темпы взаимный товарооборот восстановится.

Боестолкновение на армяно-азербайджанской границе продолжается с 12 июля в сопредельных районах — Товузском и Тавушском, граничащих также с Грузией и находящихся в нескольких сотнях километров от непризнанного Нагорного Карабаха, где сейчас ситуация спокойная. В месте обстрелов находятся боевые посты, дислоцированные близ села Мовсес.

По информации Баку, погибли 12 азербайджанских военных, включая генерала. Армянская сторона заявила о гибели четырех военных, а также о ранении десяти военных и одного мирного жителя. Азербайджан и Армения перекладывают вину за обстрелы друг на друга.

Ряд стран и международных организаций выразили озабоченность ситуацией на армяно-азербайджанской границе и призвали стороны к диалогу. МИД РФ заявил о готовности выступить посредником для стабилизации обстановки в регионе.