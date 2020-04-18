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Главное пасхальное богослужение православной церкви началось в столице ночью на 19 апреля.

В связи с эпидемиологической ситуацией в стране служба проходит без прихожан. Помимо патриарха Кирилла, на богослужении присутствует узкий круг московских клириков. Скорректирован также порядок проведения крестного хода — он пройдёт не на улице, а внутри храма, передаёт «Интерфакс».

Российский президент Владимир Путин не принимает участия в праздновании. Его пресс-секретарь Дмитрий Песков сообщил, что лидер государства поставит свечу в часовне в своей резиденции в Ново-Огарёво.

К началу богослужения в храм Христа Спасителя доставили зажжённый ранее в храме Гроба Господня в Иерусалиме огонь.

Как писал NEWS.ru ранее, в субботу, 18 апреля, в кувуклии храма Гроба Господня на территории Иерусалима сошёл благодатный огонь. В 2020 году религиозная церемония впервые прошла без зрителей. Причиной для принятия подобного ограничения стала пандемия коронавирусной инфекции нового типа. Из-за этого на церемонии не было ни паломников, ни верующих христианских общин Иерусалима.

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