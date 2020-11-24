Эльман Пашаев заявил, что заболел коронавирусом.

В беседе с Life.ru он сообщил, что болезнь протекает «в более лёгкой форме».

«Лечусь сейчас дома, но сначала забрали в больницу, сказали потом, что можно и дома лечиться. У меня супруга — врач, но, когда надо, скорая приезжает. Уже раза три или четыре приезжала», — сказал Пашаев.

По его словам, скорая приезжает, проверяет, и если нужно, назначает новые лекарства.

Пашаева, защищавшего актёра Михаила Ефремова при рассмотрении дела о ДТП со смертельным исходом, лишили статуса адвоката.