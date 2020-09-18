Лишенный статуса адвоката Эльман Пашаев перед заседанием совета Адвокатской палаты Северной Осетии заявил, что готов к любому решению.

«Что делать? Это судьба. Вы же помните: Иисуса тоже распяли», — передает «Пятый канал» слова Пашаева.

В пятницу состоялось рассмотрение дисциплинарного дела Пашаева, по итогам которого он был лишен статуса адвоката. Также стало известно, что Пашаев уже трижды лишался статуса адвоката.

Минюст России намерен внести представление о прекращении статуса адвоката Пашаева.

Перед этим квалификационная комиссия адвокатской палаты Северной Осетии — Алании признала, что Пашаев нарушил Кодекс профессиональной этики адвоката. Пашаев признал, что нарушил Кодекс этики в общении со СМИ.

В июле сообщалось, что адвокаты Пашаев и Добровинский привлечены к дисциплинарной ответственности за нарушение адвокатской этики.

Добровинский отмечал, что не в курсе дисциплинарного наказания, а Пашаев говорил, что его деятельность может регулировать только Адвокатская палата Республики Северная Осетия — Алания.

Пашаев 10 сентября сообщил, что его работа с актером Михаилом Ефремовым закончилась после приговора. Продолжится ли она дальше, решать самому актеру.