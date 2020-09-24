Бывший адвокат Михаила Ефремова Эльман Пашаев в беседе с «Москвой 24» в резкой форме ответил на обвинения нового защитника актера Романа Филиппова в давлении на артиста.

Ранее Филиппов в апелляционной жалобе на приговор Ефремову заявил, что поведение Пашаева не соответствует профессиональной этике адвоката, а его давление на артиста лишило последнего права на защиту. Новый адвокат попросил суд смягчить приговор Ефремову.

«Это бред полнейший. Если у адвоката есть высшее образование или хотя бы среднее техническое, он не может такого написать. Я не верю, что он такие вещи написал. И это же не влияет никак. Если он с такой позиции пошел, чтобы получить минимальный срок, — у меня нет слов», — заявил Пашаев.

На прошлой неделе адвокатская палата Северной Осетии лишила юриста статуса адвоката. Квалификационная коллегия нашла в его действиях дисциплинарный проступок.

Представление о прекращении статуса внес Минюст. В ведомстве указали на недопустимые публичные высказывания защитника.

Дело Михаила Ефремова

Пресненский суд Москвы приговорил Ефремова по делу о смертельном ДТП к восьми годам колонии общего режима и лишил его водительских прав на три года.

После этого актер отказался от услуг Пашаева, тщетно пытавшегося доказать, что Ефремов не был за рулем, а машину вел какой-то другой человек. Это не помешало Пашаеву заявить, что он подал апелляцию на приговор. Вскоре эпатажного адвоката лишили статуса, а родственники Ефремова заключили соглашение с новыми защитниками.