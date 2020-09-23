Бывший адвокат актера Михаила Ефремова Эльман Пашаев намерен участвовать в выборах в Госдуму в 2021 году. Об этом сообщает РИА «Новости».

Ранее председатель Следственного комитета (СК) Александр Бастрыкин поручил проверить сведения о причастности Пашаева к хищению квартир в Москве. СК проведет доследственную проверку, при наличии оснований возбудит против бывшего правозащитника уголовное дело.

Пашаева лишили адвокатского статуса после того, как он провел дело о смертельном ДТП в Москве актера Михаила Ефремова.