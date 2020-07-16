Уголь, добываемый в самопровозглашенной Луганской народной республике, конкурентоспособен на данном рынке, заявил глава ЛНР Леонид Пасечник в комментарии, опубликованном его пресс-службой.

Ранее в конце апреля правительство ЛНР заявило о старте реорганизации угольной отрасли республики, в ходе которой рассчитывает сделать рентабельными предприятия данной сферы, а также наладить своевременную выплату зарплаты и соцгарантии для шахтеров. В рамках реорганизации в ЛНР создано государственное угледобывающее предприятие «Республиканская топливная компания «Востокуголь», в которое вошли ряд шахт республики.

«В результате проведенной реорганизации значительно повышена рентабельность угольных предприятий и повышена производительность шахт. Это, в свою очередь, положительно сказалось на себестоимости угольной продукции, то есть, мы ее достаточно снизили и стали конкурентоспособными на рынке угля», — пояснил Пасечник.

Глава ЛНР уточнил, что на данный момент предприятию «Востокуголь» удалось заключить ряд долгосрочных контрактов по продаже угля.