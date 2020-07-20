ПАСЕ, несмотря на приглашение Минска, не будет наблюдать за предстоящими 9 августа президентскими выборами в Белоруссии, сообщили Mpravda.com в пресс-службе организации.

«После приглашения, сделанного 15 июля парламентом Беларуси в ПАСЕ, направить делегацию для наблюдения за президентскими выборами 9 августа в Беларуси, президент ПАСЕ Рик Даемс сказал, что, учитывая ограниченное время до выборов, отсутствие наших обычных партнерских организаций, в частности БДИПЧ, постоянно меняющуюся ситуацию со здоровьем, связанную с COVID-19, и вытекающие из этого ограничения на поездки членов, Ассамблее не представляется возможным направить делегацию по этому случаю», — сообщили в ПАСЕ, отвечая на соответствующий вопрос.

Выборы президента Белоруссии назначены на 9 августа, действующий глава государства Александр Лукашенко принимает в них участие. Всего кандидатами на высший государственный пост зарегистрированы пять человек. Сейчас проходит период предвыборной агитации, который продлится по 8 августа.