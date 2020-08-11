Спикер правящей в Австрии партии «Зеленые» по вопросам внешней политики Эва Эрнст-Дзидзич во вторник сообщила, что вышла на связь с кандидатом в президенты Белоруссии Светланой Тихановской, чтобы пригласить ее в Австрию и узнать, как обстоят дела с белорусской оппозицией.

Тихановская ночью покинула ночью Белоруссию и находится в Литве. Доверенное лицо Тихановской Ольга Ковалькова заявила Mpravda.com, что у политика не было выбора, кроме как покинуть страну, ее выезд в Литву «организовали» белорусские власти. По ее словам, Тихановская уехала вместе с главой своего предвыборного штаба Марией Мороз, которая ранее была задержана милицией. Госпогранкомитет Белоруссии заявил, что Тихановская этой ночью свободно пересекла границу с Литвой, предъявив на выезде необходимые документы, никаких действий в ее отношении в пункте пропуска не предпринималось.

"Мы хотим узнать из первых рук, как обстоят дела у оппозиции в Белоруссии и вместе выяснить, какой вклад Австрия может внести в деэскалацию накалившейся ситуации, а в среднесрочной перспективе — в мирную смену системы в Белоруссии", — пояснила Дзидзич решение выйти на связь с Тихановской.

По словам Дзидзич, ясно, что «дни Лукашенко сочтены», поскольку никто не может долгое время удерживать власть против воли народа, и чем жестче действует Лукашенко, тем быстрее «развалится его легитимность».

«Я призываю президента Белоруссии подумать о благополучии своей страны и остановить эскалацию в отношении демонстрантов. Только так можно предотвратить ухудшение текущей ситуации», — добавила она.

Девятого августа прошли выборы президента Белоруссии. Согласно данным ЦИК, глава государства Александр Лукашенко набирает 80,08%, на втором месте Тихановская с 10,09%. При этом в штабе Тихановской заявили, что не признают результаты ЦИК, отметив, что данные с участков во всех районах республики показывают, что она набрала 70-80%. В ряде городов Белоруссии начались несанкционированные акции протеста.

Вечером в воскресенье в ряде городов Белоруссии начались массовые несанкционированные акции протеста, которые продолжились и в понедельник вечером. Митингующие в центре Минска сооружали баррикады из мусорных баков. Милиция применила против них слезоточивый газ, водометы и светошумовые гранаты, а также вытеснила протестующих из центра города.