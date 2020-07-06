Партия «За правду», лидером которой является писатель Захар Прилепин, представила предвыборную программу, в которой призвала провести референдум по самопровозглашенным ДНР, ЛНР и Приднестровью.

Политическая организация выступила за немедленное признание этих республик и их включение в состав России по итогам плебисцита.

Также партия призывает к присоединению к России по итогам референдумов Абхазии и Южной Осетии на правах субъектов и построению полноценного Союзного Государства России и Белоруссии с формированием общих органов власти, общего бюджета и рублем в качестве единой валюты.

Говоря о пенсионной системе, авторы программы предлагают закрепить за работающими пенсионерами права на все надбавки, индексации и компенсации наряду с неработающими, а также установить пенсионный возраст на уровне 60 лет. «За правду» считают правильным ликвидировать ПФР и выплачивать гарантированные пенсии из федерального бюджета.

Помимо этого, партия предлагает запретить ЕГЭ, увеличить число бюджетных мест в вузах и гарантировать первое рабочее место для выпускников вузов, обучавшихся на бюджете.

В программе указано, что каждому новорожденному нужно открывать депозитный счет на миллион рублей с возможностью использования этих денег через 18 лет для оплаты образования или покупки жилья.

Также предлагается ввести ежемесячный базовый безусловный доход в размере 2500 рублей, а в перспективе — на уровне прожиточного минимума.