Сербская прогрессивная партия (СПП) президента Александра Вучича побеждает на выборах в Скупщину (парламент) страны с 63,4% поддержки, согласно данным exit poll «Центра за свободные выборы и демократию» (CeSID).

Граждане Сербии в воскресенье выбирали депутатов в парламент страны, представительный орган автономного края Воеводина и муниципальные власти. Правом голоса обладали 6 584 376 (6,5 миллиона) граждан, которые голосовали на 8,4 тысячи участков, 90 участков находились на территории Косово и Метохии, а 42 — за рубежом. Избирком зарегистрировал 3,3 тысячи местных и 111 иностранных наблюдателей, включая представителей БДИПЧ ОБСЕ.

«СПП получает 63,4% голосов, Социалистическая партия Сербии (СПС) главы МИД Ивицы Дачича – 10,3%, блок главы муниципалитета Нови-Београд Александра Шапича — 3,9%», — сообщил CESID.

Обработано 43,7% анкет.