Правящая Сербская прогрессивная партия (СПП) президента Сербии Александра Вучича получила 188 мест в парламенте из 250, свидетельствуют окончательные данные избиркома.

Вучич ранее пообещал скорое формирование правительства.

В Сербии 21 июня состоялись выборы депутатов Скупщины, представительного органа автономного края Воеводина и муниципальных органов власти. Первого июля около 200 тысяч граждан Сербии повторно голосовали на 234 избирательных участках на выборах депутатов Скупщины (парламента) страны.

Согласно окончательным данным избиркома, СПП Вучича получила 60,65% голосов и 188 мандатов из 250 в Скупщине, что дает ей возможность самостоятельно сформировать кабмин.

Социалистическая партия Сербии главы МИД Ивицы Дачича получает 10,38% и 32 депутатских места, блок СПАС главы муниципалитета Нови-Београд Александра Шапича – 3,83% и 11 мандатов.

Места в сербском парламенте также достанутся по квоте партиям нацменьшинств: Союз венгров Воеводины получает девять мандатов, коалиция бывшего главного муфтия Муамера Зукорлича и македонцев — четыре депутатских места, Партия демократического действия Санджака (славян-мусульман) — три мандата и албанская коалиция с юга Сербии — три места в Скупщине. Остальные партии не смогли преодолеть барьер в 3%.