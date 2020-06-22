Правящая Сербская прогрессивная партия (СПП) президента Александра Вучича одерживает победу на парламентских выборах с 61,24% поддержки избирателей по данным с 68% избирательных участков, сообщил избирком.

Граждане Сербии в воскресенье выбирали депутатов парламента страны, представительного органа автономного края Воеводина и муниципальных властей. Голосование, по данным Республиканской избирательной комиссии (РИК), прошло без значимых нарушений.

По предварительным данным избиркома на утро понедельника с 68% участков, СПП получает 61,24% голосов, Социалистическая партия Сербии (СПС) главы МИД Ивицы Дачича – 10,43%, блок СПАС главы муниципалитета Нови-Београд Александра Шапича – 3,73%.

Таким образом, СПП достанется 189 из 250 мандатов в Скупщине, СПС – 32, СПАС – 12 мест.

Остальные партии набирают менее необходимых 3% для прохождения в парламент. Законом также предусмотрена квота для партий нацменьшинств – венгров, албанцев и бошняков (славян-мусульман).

РИК должна объявить результаты волеизъявления не позже 96 часов от окончания голосования и в течение десяти дней вручить мандаты избранным парламентариям. За 250 мест в однопалатной Скупщине Сербии боролся 21 блок. Депутаты избираются на четыре года.

Правом голоса обладали 6 584 376 граждан Сербии, которые голосовали на 8,4 тысячи участках, 90 участков находились на территории Косово и Метохии, а 42 — за рубежом. Избирком зарегистрировал 3,3 тысячи местных и 111 иностранных наблюдателей, включая представителей БДИПЧ ОБСЕ.