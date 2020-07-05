Правящая партия «Хорватское демократическое содружество» (ХДС) премьера Андрея Пленковича лидирует на выборах в парламент страны с 66 мандатами (из 151), сообщила Государственная избирательная комиссия (ГИК) после обработки данных с 97,59% участков.

Глава правительства уже провозгласил ночью победу своей партии и пообещал с понедельника активно взяться за работу в экономике, здравоохранении, усилении демократии и институтов, поддержке прав человека и меньшинств.

По предварительным данным ГИК c 97,59% мест для голосования, правоцентристская ХДС получает 66 мандатов, «Перезагрузка» во главе с Социал-демократической партией, близкой президенту Зорану Милановичу, — 41 мандат, «Отечественное движение» певца и бизнесмена Мирослава Шкоро — 16 мандатов. Явка предварительно составила 46,71%.

В парламент по этим данным также проходят независимое движение МОСТ бывшего председателя Сабора Божо Петрова, новое движение левых и социал-демократов «Можем!», блок во главе с либеральной партией Pametno («Разумно») и Хорватская народная партия (HNS) и «Реформисты».

Избирком зарегистрировал 3,85 миллиона избирателей, которые голосовали на почти 7 тысячах избирательных участках в стране и за рубежом. Всего в выборах участвовали 192 политических блока, партии и независимых кандидата. Сабор (парламент) избирается сроком на четыре года, в нем 151 депутат.