Правящая партия «Хорватское демократическое содружество» (ХДС) премьера Андрея Пленковича лидирует на выборах в парламент страны с 71 мандатом (из 151), сообщила Государственная избирательная комиссия (ГИК) после обработки данных с 22,95% участков.

Избирком зарегистрировал 3,85 миллиона избирателей, которые голосовали на почти 7 тысячах избирательных участках в стране и за рубежом. Для защиты от COVID-19 пришедшие на участки и члены комиссий с наблюдателями носили маски и дезинфицировали руки, при волеизъявлении использовались одноразовые ручки.

По первым предварительным данным ГИК, правоцентристская ХДС получает 71 мандат, «Перезагрузка» во главе с Социал-демократической партией, близкой президенту Зорану Милановичу, — 45 мандатов, «Отечественное движение» певца и бизнесмена Мирослава Шкоро — 16 мандатов.

В парламент по этим данным также проходят независимое движение МОСТ бывшего председателя Сабора Божо Петрова, новое движение левых и социал-демократов «Можем!», блок во главе с либеральной партией Pametno («Разумно») и Хорватская народная партия (HNS).

Всего в выборах участвовали 192 политических блока, партии и независимых кандидата. Сабор (парламент) избирается сроком на четыре года, в нем 151 депутат.