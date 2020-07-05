Правящее Хорватское демократическое содружество (ХДС) премьер-министра страны Андрея Пленковича лидирует на парламентских выборах, свидетельствуют результаты exit poll исследовательской компании Ipsos.

По данным exit poll, правоцентристская ХДС получает 61 мандат, «Перезагрузка» (коалиция Restart) во главе с Социал-демократической партией, близкой президенту Зорану Милановичу, — 44 мандата, «Отечественное движение» певца и бизнесмена Мирослава Шкоро — 16 мандатов, за ними расположились остальные блоки и партии.

Избирком зарегистрировал 3,85 миллиона избирателей, которые голосовали на почти 7 тысячах избирательных участках в стране и за рубежом. Для защиты от COVID-19 пришедшие на участки и члены комиссий с наблюдателями использовали маски и дезинфицировали руки, при волеизъявлении использовались одноразовые ручки. До 16.30 (17.30 мск) на участки вышли 34,04% граждан, это меньше, чем на парламентских выборах 2016 года, когда до 16.30 проголосовали 37,68% избирателей.

Первые данные избиркома ожидаются после 21.00 (22.00 мск).

Exit poll был проведен среди 21 575 избирателей во всех избирательных округах Хорватии. Всего в выборах участвовали 192 политических блока, партии и независимых кандидата. Парламент избирается сроком на четыре года, в нем 151 депутат.