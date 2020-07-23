Пресс-служба партии экс-президента Украины Петра Порошенко «Европейская солидарность» назвала фейком заявление экс-депутата Верховной рады от фракции «Партия регионов» Давида Жвании о взятке одному из европейских чиновников для поддержки кандидатуры Порошенко на президентских выборах в 2014 году.

В среду Жвания заявил, что вместе с экс-министром иностранных дел Украины Павлом Климкиным передал в 2014 году взятку европейскому чиновнику в размере 5 миллионов евро за поддержку кандидатуры Порошенко на президентских выборах. Также, по словам экс-депутата, кандидатура Порошенко на пост президента в 2014 году обсуждалась между олигархами, перед которыми он взял на себя определенные обязательства.

«Украинцы издавна говорят, что ложью весь мир обойдешь, а назад не вернешься. Это о заявлении Жвании — сплошной фейк. Но с ним такое уже не первый раз», — цитирует заявление пресс-службы издание «Украинская правда».