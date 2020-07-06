«Хорватское демократическое содружество» (Hrvatska demokratska zajednica, HDZ, ХДС) – политическая партия правоконсервативного толка.

Основана 17 июня 1989 года. Первым лидером партии стал Франьо Туджман.

Начинала как праворадикальная, националистическая партия. Выступала за независимость Хорватии.

Основанная на фоне распада Социалистической Федеративной Республики Югославия (СФРЮ) партия сумела на первых же выборах завоевать доминирующие позиции в парламенте, а ее лидер – Франьо Туджман – стал первым главой независимого государства.

Успехи в его становлении обеспечили и президенту, и партии массовую поддержку. Но в период их правления сформировался политический режим, приобретавший все более авторитарный характер.

После смерти Туджмана ХДС в 2000 году потерпело сокрушительное поражение и на парламентских выборах, и в борьбе за пост главы государства.

Оказавшись в оппозиции после десятилетнего пребывания у власти, партия освободилась от наиболее одиозных фигур в своих рядах и сбавила националистическую риторику.

В апреле 2000 года партию возглавил Иво Санадер. Под его руководством партия выиграла парламентские выборы 2003 и 2007 годов.

В 2003-2009 годах Иво Санадер занимал пост премьер-министра Хорватии, но ушел в отставку в июле 2009 года по собственному желанию. При Санадере Хорватия в 2004 году стала кандидатом на вступление в Евросоюз, а в 2009 году стала членом Североатлантического альянса.

После ухода Санадера партию и правительство страны возглавила Ядранка Косор, занимавшая пост премьера до 2011 года.

На парламентских выборах в декабре 2011 года «Хорватское демократическое содружество» после восьми лет правления потерпело сокрушительное поражение. Партия получила 48 мест из 151 в парламенте.

С 2012 года во главе партии находился Томислав Карамарко.

В январе 2015 года кандидат от ХДС Колинда Грабар-Китарович победила на выборах президента Хорватии.

После парламентских выборов в ноябре 2015 года ХДС, возглавляющая «Патриотическую коалицию», сформировала коалиционное правительство с независимым объединением Мост в январе 2016 года. Томислав Карамарко стал первым заместителем премьер-министра.

15 июня Карамарко, которого обвинили в конфликте интересов из-за бизнеса супруги, подал в отставку с поста первого вице-премьера республики. На следующий день он организовал голосование о доверии парламентариев беспартийному премьеру Тихомиру Орешковичу, в результате которого тот ушел в отставку. ХДС попыталось организовать переформирование кабинета министров, однако оппозиция и вторая партия правящей коалиции – Мост – проголосовали за роспуск парламента.

21 июня Томислав Карамарко подал в отставку с поста председателя «Хорватского демократического содружества».

В июле 2016 года президентом ХДС был избран Андрей Пленкович.

Под его руководством ХДС выиграла парламентские выборы в сентябре 2016 года, получив 61 мандат из 151 в хорватском парламенте.

ХДС сформировала правительство с независимым движением Мост, а Андрей Пленкович стал премьер-министром республики.

В июне 2017 года Пленкович на фоне разногласий с независимым движением Мост сформировал коалиционное правительство с Хорватской народной партией.

По итогам парламентских выборов, состоявшихся 5 июля 2020 года, партия «Хорватское демократическое содружество» (ХДС) получает 66 мест в парламенте после обработки данных с 97,59% участков.

Материал подготовлен на основе информации Mpravda.com и открытых источников