Будущая мама Анастасия Паршина рассказала подписчикам, что сейчас у них в паре с Никитой наступило долгожданное перемирие и теплота в отношениях. Также девушка поделилась, что хочет расписаться с возлюбленным до появления сына на свет. Точную дату будущие супруги пока не выбрали, но у них ещё есть полгода для того, чтобы определиться.



Блондинка призналась, что после поездки любимого к своей прежней семье и встречи с сыном он очень изменился. Мужчина осознал, что не хочет, чтобы его второй ребенок тоже воспитывался без отца, как первый. Кроме этого у Насти стал округляться живот, до Никиты наконец-то дошло, что девушка действительно беременна и нуждается в бережном отношении к себе. В ответ на это и сама Настя стала проявлять к Уманскому больше тепла.



Своим подписчикам и зрителям проекта Паршина рассказала, что пока не настроена на ЗАГС, но определенно пойдёт туда, когда закончится неудачный период. После окончания пандемии и росписи молодые люди собираются отправиться в небольшой отпуск за границу, где и отпразднуют торжественное событие.